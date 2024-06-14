Лазарева* сравнила себя с уголовниками

Уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ролик, в котором заявила, что ее представление об уголовниках изменилось. Таким образом она отреагировала на решение Министерства внутренних дел РФ объявить ее в розыск.

Как отметила Лазарева, она раньше думала, что полиция объявляет в розыск только тех, кто грабит, насилует или убивает других людей. Однако теперь уголовные дела возбуждают против таких, как она, отметила телеведущая.

13 июня МВД России объявило находящуюся за границей Лазареву в розыск по уголовной статье. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечал, что артистку разыскивают по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

Несколькими месяцами ранее знаменитость заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая призналась, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах». После этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы инициирует проверку по поводу высказываний Лазаревой.