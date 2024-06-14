Normani выпустила первый сольный альбом

Певица Normani представила дебютный сольный альбом DOPAMINE (2024). Это микс хип-хопа и R&B из 13 треков, среди которых — фиты со Starrah, Gunna, Джеймсом Блейком и Карди Би.

© Звук

Нормани говорила о сольном полноформатнике еще с 2018 года, то есть с тех пор, как распался герлз-бэнд Fifth Harmony, в котором она пела вместе с небезызвестной Камилой Кабельо. Однако впоследствии творчество в жизни Нормани ушло на второй план, потому что оба ее родителя заболели раком.

В феврале исполнительница наконец анонсировала название лонгплея. Тогда же она заявила, что релиз станет «репрезентацией всего, через что она прошла к настоящему моменту».

До DOPAMINE Нормани выпускала только синглы. В ее дискографии есть фиты с Сэмом Смитом, 21 Savage, Khalid, Карди Би и другими артистами.