Королева хайпа: как сейчас выглядит Диана Шурыгина

Диана Шурыгина стала известной благодаря скандальному скандальному выпуску программы «Пусть говорят». Ее фраза: «На донышке!» - породила множество мемов в интернете. Пользователи делали с ней мемы, сочиняли песни. Девушку пародировали комики и разыгрывали пранкеры. На фоне негатива, который вызвала ее история в социальных сетях само имя Дианы стало нарицательным. С другой стороны, именно благодаря этой «дурной» славе Шурыгина получила возможность заключить выгодные рекламные контракты.

Сейчас звезда «Пусть говорят» ведет канал на Youtube, а также несколько страниц в разных социальных сетях. Даже спустя много лет после скандального выпуска девушка продолжает пользоваться своей популярность. За ее жизнью в сети следят более 200 тысяч человек.

Тем не менее Диана все также умудряется попадать в неприятности. Последний раз о ней громко говорили весной 2024 года, когда красотку задержали полицейские. По предварительным данным, она приехала в квартиру в Тверском районе Москвы к приятелю Святославу Гусеву, который является криптобизнесменом. Пару часов спустя в дом был вызван наряд полиции, который увез Гусева и Шурыгину в отделение на допрос. Причиной задержания стали громкие звуки и шум в квартире, где проживал Гусев. Об этом рассказал maximonline.ru.

12 июня девушка отметила 25-летний юбилей. По словам звезды, сейчас она хочет уйти от скандальности и заняться нормальной работой.

Как сейчас выглядит Диана «На донышке!» Шурыгина - в галерее «Рамблера».