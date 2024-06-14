В СМИ обсуждают возвращение Урганта в эфир Первого канала

В СМИ обсуждают возможное возвращение Ивана Урганта на телеэкраны, о чем намекнул Константин Эрнст, сообщается в Telegram-канале Verum Regnum|Наш Regnum. Глава Первого канала стал членом жюри в новом выпуске КВН и спросил у участников, по каким телепрограммам они тоскуют. Один из участников предложил вернуть передачу «Вечерний Ургант» и старого ведущего. Зал одобрил идею громкими аплодисментами и одобрительными возгласами. Сам Эрнст лишь улыбнулся и не дал конкретного ответа на предложение.

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До этого Ургант заявил, что до последнего не верил в успех своего шоу на Первом канале. В подкасте Kuji на YouTube он признался, что считал формат «Вечернего Урганта» неподходящим для телевидения. Однако сейчас на ТВ огромное количество таких передач, и это значит, что «все получилось», добавил артист.



Комментаторы оценили участие Урганта в подкасте весьма противоречиво. Многие посетовали, что он так и не вышел из своего телевизионного образа. Пользователи признались, что очень хотели бы увидеть его настоящим и послушать глубокую беседу на серьезные темы. Другие комментаторы согласились, что профдеформация Урганта мешает ему общаться с людьми.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что произошедшее с Ургантом после его первого за несколько лет интервью на YouTube-канале подкаста Kuji является жутко несправедливым. Она заступилась за артиста, которого многие комментаторы раскритиковали за постоянные шутки.