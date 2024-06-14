Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогерши Насти Ивлеевой из-за долгов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. NSN.FM

Канал утверждает, что на данный момент блогер задолжала налоговой сумму в размере 11 352 875 рублей. Блогер эту информацию не комментировала. News.ru

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насти Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год. Газета.Ru