ФНС заблокировала счета Ивлеевой

Налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Shot.

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По его данным, счета заморожены из-за долгов перед ФНС. На данный момент блогер должна налоговой больше 11,3 миллиона рублей, передает Telegram-канал.

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Тверской суд Москвы в апреле оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей. Причиной административного штрафа стала публикация, которая появилась в личном блоге звезды два года назад. В ней Ивлеева осудила спецоперацию на Украине.

Кроме того, Telegram-канал Mash ранее сообщил, что чемпион UFC и самый богатый спортсмен России Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 миллионов рублей.

Блогеры Валерия и Артем Чекалины также находились под следствием по обвинению в легализации 130 миллионов рублей и в уклонении от уплаты налогов. Блогер попыталась скрыть от казны 311 миллионов рублей. В конце декабря прошлого года дело по первому эпизоду в отношении Лерчек прекратили.