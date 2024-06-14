Отца Киркорова обманул «успешный бизнесмен» на 3,5 млн рублей

Отец Филиппа Киркорова Бедрос занял «успешному бизнесмену» Санасару Басенцяну 3,5 млн рублей и не может вернуть их уже год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Басенцян познакомился с народным артистом весной 2023 года и втерся к нему в доверие. Он регулярно созванивался с 92-летним мужчиной, звал в ресторан и рассказывал об успехах в бизнесе. 14 июня он взял у Бедроса в долг, написав расписку, в которой обязался вернуть 3,5 млн рублей до 10 октября. Деньги предприниматель так и не отдал.

Адвокат Киркорова Олег Кулагин заявил, что в марте 2024 года Басенцян обанкротился. Кроме того, на него не оформлено какого-либо имущества и у него нет банковских счетов.

«Есть все основания полагать, что Басенцян не планировал отдавать долг. Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втёрся в доверие, обманул, скрылся», — заявил юрист.



Киркоров-старший подал на мужчину заявление в полицию. Он потребовал привлечь его к ответственности по статье «Мошенничество». Где сейчас находится Басенцян — неизвестно.