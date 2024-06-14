Барда Сергея Никитина заметили в Москве после скандала

Создатель песни «Москва слезам не верит», бард Сергей Никитин провел детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи» в Москве. Об этом сообщает ИА Регнум.

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Мероприятие прошло 9 июня. На нем артист был председателем жюри конкурса, вручал награды и дипломы победителям. Организатор фестиваля Елена Решетняк не стала отвечать на вопрос, почему Никитин вел мероприятие, несмотря на обвинения в помощи ВСУ. Однако женщина подчеркнула, что не приглашала барда на гала-концерт.

Отменен юбилейный концерт Сергея Никитина

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Никитины в ответ рассказали, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

В мае сообщалось, что звездная пара вернется в Россию летом 2024 года. Близкие Никитиных предполагали, что артисты приедут в июле.