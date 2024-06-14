Выяснилось, каким имуществом владеет брат Галкина*

Стало известно, каким имуществом владеет Дмитрий Галкин, старший брат комика Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом). Как сообщает Telegram-канал Shot, предприниматель успел обзавестись недвижимостью как в Москве, так и в Израиле.

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Напомним, что накануне у 59-летнего Галкина прошли обыски. Как сообщало РИА Новости, причиной стало сокрытие родственником иноагента двойного гражданства. Предположительно, у предпринимателя есть израильский паспорт.

Названа причина обысков у брата Максима Галкина*

По данным Shot, в Новой Москве на мужчину оформлены пять участков общей площадью около 80 соток. На одном из них расположен коттедж в 590 «квадратов». По подсчетам канала, стоимость владений оценивается примерно в 1,3 млрд рублей.

В Москве у Дмитрия Галкина есть квартира — в районе Черемушки, площадью 103,6 квадратных метра. Ее стоимость составляет около 44,3 млн рублей. Также у бизнесмена в собственности есть два Mercedes-Benz: S-Class 450 4Матiс и Gls 400 D 4Matic. Кроме того, Галкин покупал байк Harley Davidson.

В Израиле у брата юмориста есть дом стоимостью около 6 млн долларов расположен в элитном районе израильского города Кесария. Там после начала спецоперации живут певица Алла Пугачева, Галкин* и их дети.

Отметим, что Галкин-старший работал в силовых структурах и в сфере продюсирования. 12 июня стало известно, что у него прошли обыски.

Позднее Shot сообщал, что причиной следственных мероприятий стало двойное гражданство предпринимателя. Отмечалось, что его подозревают в нарушении статьи 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»).

* признан в России иностранным агентом