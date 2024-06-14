Валя Карнавал ответила на слухи о ринопластике

Буквально несколько дней назад звезда интернета пожаловалась на то, что аудитория неправильно интерпретирует ее послания в соцсетях. Так произошло в том числе и с недавними селфи Вали Карнавал: одним подписчикам снимки показались концептуальными, другие же решили, что так блогерша демонстрирует результат ринопластики.

© РИА Новости / Светлана Шевченко

«Что с носом?» — не стала ходить вокруг да около подписчица.



Напрямую ей знаменитость не ответила, а выждала несколько дней и записала «кружочки» в своем телеграм-канале — сначала шуточный, а потом серьезный. Валя уточнила у визажиста, сделает ли он ей «еще раз ринопластику», в ответ специалист заявила, что еще и блефаропластику, подтяжку задней части лица и передней части губы.

«А некоторым людям нужно увеличение мозгов, — добавила звезда.



Следом Валя сказала, что ложиться на хирургический стол ей попросту некогда: двое суток она снималась в клипе, а затем поехала на выступления.

«Ринопластики не было, — твердо заявила Валя. — Очень приятно, что моему носу уделяют столько внимания на протяжении нескольких недель».



К слову, разговоры о том, что 21-летняя знаменитость могла решиться на вмешательство, имеют место быть. После расставания с Сашей Стоуном тиктокерша якобы на нервной почве, после недосыпа и бесконечной работы, сильно похудела — в декабре она весила 46 килограммов. В эту историю поклонники не верят и приписывают ей липосакцию. Вдобавок недавно Марьяна Ро намекнула, что Валя сделала еще и операцию по увеличению ягодиц.

* Запрещен в РФ.