Как Джин из BTS провел день после дембеля

Прошло уже два дня с грандиозного для всего к-поп мира события – демобилизации Джина (Jin) из BTS. Парень служил в «Дивизии Ключа» с сентября 2022 года. Он является самым старшим участником бойз-бенда, поэтому первым вступил в армейские ряды и первым же оттуда уволился. В день дембеля с 6 утра по южнокорейскому времени около ворот подразделения дежурили репортеры. В 8:30 утра наш прекрасный и лучезарный

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В первый день после демобилизации Джин провел онлайн-трансляцию на платформе Weverce. Поклонники подметили, что за полтора года службы парень ни капельки не поменялся. Об этом рассказали его слова и действия. У ворот части айдолу подарили шикарный букет цветов. Во время трансляции он поблагодарил всех за подарок и тут же, через несколько секунд, небрежно швырнул его на соседний диван. К онлайн-разговору также присоединились все мемберы BTS, которые ради своего друга и коллеги взяли небольшие отпуска.

На следующий день – 13 июня, Джин уже выступал со сцены перед тысячами поклонников. В рамках FESTA2024 он исполнил полную версию хита Super Tuna, а также выполнил свое обещание по объятиям. Изначально вокалист предложил руководству обнять около 3000 человек. Однако начальники настаивали на цифре «30». После долгих споров и перепалок Джину разрешили обнять 1000 человек. Это лишний раз доказывает его любовь к ARMY и решимость обнять как можно больше фанатов.