60-летняя Лолита в мини-платье вышла на сцену

Певица Лолита стала хэдлайнером открытия веранды ресторана Peach. Снимками выступления певицы поделилась Мария Погребняк в Instagram.

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60-летняя Лолита предпочла для выхода на публику облегающее черное мини-платье с пышными рукавами, которое дополнила туфлями на высоких каблуках. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали вечерний макияж.

Лолита недавно призналась, что полностью отказалась от алкоголя и это в том числе помогло ей похудеть. По словам артистки, она не соблюдала специальных диет, а избавилась от лишнего веса благодаря лечению у эндокринолога.

У звезды есть 25-летняя дочь, в 2022 году стало известно, что у Евы проблемы со здоровьем. Исполнительница родила раньше срока, и у ребенка развилось заболевание — синдром Аспергера. При этом нарушении психического развития проявляются определенные трудности в социальном взаимодействии, выраженная неуклюжесть, а также ограниченный, повторяющийся круг интересов и занятий. Однако это не помешало девушке получить высшее образование. Лолита рассказывала, что дочь окончила филологический факультет в Варшавском университете и показала "блестящие результаты".