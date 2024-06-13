Суд вернул Успенской ее иск о защите чести к Киркорову

Басманный суд Москвы вернул певице Любови Успенской ее иск о защите чести и достоинства к Филиппу Киркорову за его заявления в интервью "Муз-ТВ" на 10 млн рублей. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

"Дело возвращено заявителю. Неподсудно данному суду", - сказано в картотеке.



Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, ранее сообщила, что Киркоров в интервью "Муз-ТВ" назвал ее доверительницу "попрошайкой" и заявил, что она "клянчит шмотки". По ее словам, была направлена досудебная претензия Киркорову, но ответа не получено, поэтому они обратились с иском о защите чести и достоинства в суд.

Ранее в интервью Успенская назвала Киркорова "женоненавистником" и обвинила в порочащем поведении. Киркоров требует взыскать за эти слова моральную компенсацию в размере 10 млн рублей.