Molchat Doma выпустили трек и клип «Сон»

Нью-вейв-коллектив из Минска Molchat Doma представил новый сингл и клип «Сон» (2024). Песня войдет в грядущий альбом группы «Белая полоса», который увидит свет 6 сентября на американском лейбле Sacred Bones.

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Клип снимали в Шотландии. По словам режиссера Брайана Фергюсона, это работа «о сне, который ощущается как реальность и проникает в нее».

Участники Molchat Doma отметили, что композиция пронизана «тревогой, разочарованием, обреченностью и страхом».

«"Сон" был написан перед тем, как каждый из членов группы столкнулся с большими переменами в жизни, включая переезд в новую, незнакомую страну. Он отражает разрушение всего, что когда-то было знакомо», — написала команда в соцсетях.



Сейчас Molchat Doma базируются в Лос-Анджелесе. Осенью они поедут в тур, который включает в себя Великобританию и ряд европейских стран.