Зепюр Брутян остро отреагировала на выпад Агаты Муцениеце

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло уже почти четыре года. Однако бывшие супруги до сих пор продолжают выяснять отношения. Многие поклонники звезды сериала «Мажор» уверены, что Агата завидует бывшему супругу. Ведь она осталась одна с двумя детьми на плечах, а экс-муж уже нашел другую жену – Зепюр Брутян, и обзавелся с ней общим наследником.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Есть и другая сторона медали. Несмотря на то, что у Прилучного появилась «другая» семья, он также трепетно относится к своим старшим детям. Павел часто привозит их себе в дом, проводит много времени вместе и даже берет в далекие путешествия. Само собой, многодетный отец платит Муцениеце алименты. Но девушку не устраивают суммы выплат, поэтому она, не прекращая, подает иски в суд.

На днях Муцениеце опубликовала язвительное видео, в котором косвенно обвинила Прилучного в жадности и задела его семью. В свою очередь Брутян не растерялась и опубликовала несколько своих снимков с многозначительной подписью. Супруга Прилучного призвала всех быть немного добрее и не лезть в чужую жизнь. Всем сразу стало понятно, в адрес кого выражается Зепюр. Стоит отметить, что поклонники молодой мамы полностью поддерживают ее.