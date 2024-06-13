Тони Айомми из Black Sabbath готовит сольный альбом

Гитарист британской рок-группы Black Sabbath Тони Айомми подтвердил, что работает над сольным альбомом. Пластинка станет для музыканта первым полноформатником за почти 20 лет: предыдущий, Fused, вышел в 2005-м.

О творческих планах Айомми рассказал на радиошоу.

«Сейчас я пишу материал для собственного альбома. Это интересно, и нет никакого давления. Я просто делаю это, когда хочу, потому что, очевидно, у меня есть своя жизнь и мне нравится заниматься разными вещами», — цитирует рокера Blabbermouth.



Айомми отметил, что ему понравилось работать над несколькими песнями для сольного альбома своего коллеги по Black Sabbath Оззи Осборна Patient Number 9 (2022). Также, по словам музыканта, у него накопилось много материала. Когда поклонники смогут его услышать, пока неизвестно.

Ранее Айомми назвал свой «особенный» рифф.