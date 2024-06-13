Моргенштерн* рассказал, сколько денег у него на счетах

В новом выпуске шоу «Вписка» Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) рассказал, сколько у него осталось денег. По словам рэпера, суммарная стоимость его активов составляет порядка 9 миллионов долларов. Cq.ru

«Есть бабки какие-то.<...> Короче, если все активы посчитать, движки-недвижки плюс цепи-бриллианты-золото, сейчас выходит под девяточку [миллионов долларов]», — уточнил музыкант. Исполнитель порадовался, что решился продать недвижимость в Москве. Он отметил, что купил свой дом за 165 млн рублей, когда курс рубля к доллару был примерно 65–70, а продает за 150 млн рублей. Газета.Ru

В той же беседе Моргенштерн рассказал, почему не вернется в Россию. Он рассказал, что в стране есть весомые люди, которые его ненавидят и могут посадить его в тюрьму. Lenta.ru