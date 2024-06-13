Американская рэперша Enchanting умерла в 26 лет

Техасская рэп-исполнительница Enchanting скончалась в возрасте 26 лет. Об этом в соцсетях сообщил рэпер Gucci Mane — артистка была подписана на его лейбл New 1017 Records.

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«Так грустно говорить "Покойся с миром" такой замечательной девушке, настоящей звезде, мы все будем по тебе скучать», — написал Гуччи Мейн.



Причина ранней смерти Enchanting не сообщается. Известно, что в последние дни артистка была подключена к аппарату ИВЛ.

Ченнинг Николь Ларри (настоящее имя Enchanting) стала подписанткой лейбла Гуччи Мейна в 2020 году. За свою карьеру рэперша выпустила два альбома: No Luv (2022) и Luv Scarred / No Luv (Deluxe) (2023).