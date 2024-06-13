Названа причина обысков у брата Максима Галкина*

Силовики провели обыски у Дмитрия Галкина, брата комика и шоумена Максима Галкина* (объявлен иноагентом в РФ) в связи с тем, что бизнесмен не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского паспорта, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что Галкина-старшего подозревают по статье 330.2. УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»).

Собеседник канала отметил, что обыски у Галкина не связаны с военным ведомством.

Напомним, что Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост гендиректора ООО «Военно-промышленная компания». В настоящее время он числится в реестре юрлиц соучредителем ООО «Оружейные мастерские».

*Признан иноагентом в России.