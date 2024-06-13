Певец Нахим найден мертвым в своем доме при подозрительных обстоятельствах

Умер Нахим, заметная звезда 1980-х. Артист, известный как Нахим, - бразильский певец, актер, телеведущий, диджей, участник ряда реалити-шоу.

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Как передает g1, тело 71-летнего исполнителя было найдено сегодня утром в его доме в городе Тобоан-да-Серра. Отмечено, что на данный момент обстоятельства смерти Нахима правоохранителям кажутся подозрительными. Предварительно, певец мог умереть после падения с лестницы.

Наим Хорхе Элиас Жуниор родился в 1952 году. Свою первую группу - New Edition - собрал еще в школе. Занимался мотогонками, но из-за травмы спорт пришлось оставить. В 1980-х был замечен продюсером, и записал два англоязычных сингла - как Baby Face. C 1981-го записывался на португальском и испанском.

Нахим за карьеру записал порядка ста песен, вошедших на четырнадцать альбомов. Главные хиты - Dá Coração, Coração de Melão и Taka Taka.