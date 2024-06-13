Тейлор Свифт вытерла сопли о юбку на концерте в Шотландии

Американская певица Тейлор Свифт попала на кадры поклонников во время того, как высморкалась в руку и вытерла сопли о юбку во время выступления в Эдинбурге, после чего проглотила остатки слизи, стекающей по ее лицу, пишет издание Times Now. По данным источника, артистка переохладилась, стоя на сцене при температуре 8 градусов. После этого фанаты артистки оставили сотни критических комментариев ее поведения в Сети.

34-летняя Свифт выступала в Шотландии в рамках концертного тура Eras, говорится в сообщении. Казус произошел после того, как у нее начался насморк на стадионе «Мюррейфилд» из-за внезапно упавшей температуры на улице. На кадрах видно, как с левой руки исполнительницы стекает прозрачная слизь.

Ранее сообщалось, что Свифт обрела невероятную популярность, создав вокруг своей персоны своеобразную метавселенную в стиле Marvel. Речь идет о сложной системе со сложными внутренними отсылками. Такой подход, по мнению журналистов, сделал из фанатов Свифт не просто потребителей контента, а заряженных диланологов, действующих в лучших традициях битломании.

Критики уверяют, что Свифт сознательно работает над своим мультиплатформенным творчеством, оставляя за собой след из пасхальных яиц и нумерологических головоломок. Однако в то же время Свифт создала себе образ звезды, которая заработала деньги именно песнями, а не рекламой напитков или косметики.