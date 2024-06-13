Моргенштерн* ответил, пришел бы он на «голую вечеринку» Ивлеевой

Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн* признан иностранным агентом) объяснил, почему не пришел бы на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, даже если бы у него была такая возможность. Об этом он рассказал в ходе YouTube-шоу «Вписка».

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Вечеринка прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». В ней приняли участие звезды шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду пришли в максимально открытых нарядах. Например, рэпер Vasio появился лишь в одном носке. Публикация фото и видео с мероприятия привела к шквалу критики в сторону звезд и организаторов.

По мнению Моргенштерна*, именно такой формат мероприятия Ивлеева выбрала потому, что «похудела и захотела показать свое тело». При этом сам рэпер отказался бы посетить вечеринку, даже если бы был на тот момент в России.

«Я всегда играл по своим правилам», - заметил певец, подчеркнув, что не понимает поступок Vasio, который пришел в таком виде на публичное мероприятие.



Моргенштерн* уехал из России еще до начала спецоперации — после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант может быть связан с торговлей наркотиками. Какое-то время рэпер жил в ОАЭ, а после перебрался в Израиль. С 6 мая 2022 года музыкант был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* признан в России иностранным агентом