Стали известны сроки проведения «Интервидения»

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ожидает проведения первого телевизионного музыкального конкурса «Интервидение» в начале следующего года. Соответствующей информацией он поделился с журналистами во время визита в Душанбе, передает ТАСС.

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Швыдкой отметил, что все детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний будут проработаны с коллегами. «Интервидение» организуют в Москве, уточнил он.

Осенью минувшего года министр культуры Ольга Любимова выступила за создание общего музыкального конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение»). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.

Весной сообщалось, что, согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, международный конкурс песни перенесли из Санкт-Петербурга в Москву.