Моргенштерн рассказал, почему не вернется в Россию

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что раньше задумывался о возвращении в Россию, однако позднее осознал, что не хочет обратно. Об этом исполнитель рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

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«Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что если они захотят, я сяду в России», — признался музыкант.



В то же время Моргенштерн отметил, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу. В Москву рэпер не хочет возвращаться из-за «шоу-бизнеса и передвижений с охранниками 24 на 7». Моргенштерн вспомнил, что, будучи в России, ему нравилась столичная жизнь, однако теперь он изменил свое мнение.

26 марта на Моргенштерна завели три новых дела за невыполнение требований прокурора. Нарушения связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале. По каждому из дел рэперу грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. По словам музыканта, причиной отъезда стало интервью, которое вышло на канале телеведущей. Артист признавался, что после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение». В мае того же года министерство юстиции России внесло Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.