Цискаридзе рассказал, кто сделал Волочкову звездой

Народный артист России и Николай Цискаридзе рассказал о помощи балерине Анастасии Волочковой в начале ее карьеры, отметив, что о ее судьбе стоит снять фильм. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

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Анастасия Волочкова известна своим участием в скандальных программах на телевидении, а также провокационными постами и фото в соцсетях. При этом она не раз признавалась, что у нее есть богатые спонсоры, которые решают ее финансовые вопросы, подчеркивая, что «достойна того, чтобы ей дарили украшения», и именно этого «не могут простить ей другие женщины».

Говоря об Анастасии Волочковой, которая одно время была примой Большого театра, Цискаридзе подчеркнул, что театральная жизнь «экзальтирует все страсти человека» и Волочкова не смогла справиться с некоторыми из них.

«Спустя 50−100 лет будет снимать фильм по ее судьбе, потому что это был очень яркий взлет, и очень сложные дальше были преобразования. Просто опять мы все сталкиваемся с неудачами, каждый проходит это по-своему», - пояснил он.



Цескаридзе подчеркнул, что в свое время принял участие в судьбе Анастасии Волочковой, так и балерины Светланы Захаровой, и без его помощи они не стали бы такими звездами.

«Во многом я их выводил на сцену, в буквальном смысле, я рядом был свидетелем многого», - пояснил он.



Напомним, что ранее экс-бойфренд Волочковой, бизнесмен Сергей Кузнецов заявил, что его бывшая возлюбленная страдает от алкогольной зависимости, и это стало решающим фактором в их расставании.