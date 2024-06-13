Кевин из Jonas Brothers продолжит тур после перенесенной из-за рака операции
Американский певец и актер Кевин Джонас признался, что врачи выявили у него базально-клеточную карциному (тип рака кожи). Артисту удалили новообразование. В августе он должен вернуться к гастролям вместе с Jonas Brothers.
Кевин опубликовал в блоге кадры из больницы, на которых показал пятно на лбу.
«Дружеское напоминание проверять свои родинки», — написал музыкант.
Сейчас Кевин вместе со своими братьями, Джо и Ником Джонасами, находится в туре Five Albums, One Night в поддержку альбома Jonas Brothers «The Album» (2023). Гастроли стартовали в прошлом августе и должны завершиться концертом в Кракове в октябре.