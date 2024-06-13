Пригожину «досталось» от Успенской за попытку помирить ее с Киркоровым

Продюсер Иосиф Пригожин пытался помирить певца Филиппа Киркорова с его коллегой Любовью Успенской. Как сообщает Starhit, об этом рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Киркорова.

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По его словам, Пригожин всегда выступал за мир в шоу-бизнесе. Он попытался разрешить конфликт, поскольку считает, что сейчас не время для судебных тяжб «среди своих». Продюсер звонил Успенской и просил ее помириться с Киркоровым.

«Да, наговорила несуразиц, с кем не бывает, ошиблась. Но ведь можно позвонить договориться, извиниться и жить дальше мирно. Филипп очень миролюбивый человек, он давно бы уже отозвал иск», — сказал адвокат.



Однако артистка не стала слушать продюсера, заявив, что не будет ни к кому прислушиваться. Добровинский рассказал, что Успенская также наговорила гадостей Пригожину, чем последний оказался шокирован.

Напомним, что спор между звездами начался после того, как Успенская в одном из интервью назвала Киркорова женоненавистником. Певец потребовал от артистки компенсацию в размере 10 млн рублей, а позднее назвал «попрошайкой», которая «клянчит шмотки». Это оскорбило уже Успенскую — она подала в суд иск о защите чести и достоинства.