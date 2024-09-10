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Скандинавская красотка: как выглядит дочь Дольфа Лундгрена

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Дочь голливудского актера Дольфа Лундгрена Ида продолжает покорять соцсети. На днях 28-летняя красотка опубликовала новые снимки в личном блоге и вновь привлекла внимание журналистов.

Девушка предстала перед поклонниками в белом купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. На видео наследница 66-летнего артиста показала фигуру с разных ракурсов, позируя у побеленной стены с кокосом в руках и ожерельем на шее. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ида Лундгрен родилась в 1996 году в Стокгольме. Чтобы оградить дочь от негативных последствий славы отца семья поселилась в тихом местечке за городом. В детстве Ида серьезно занималась спортом, но позже решила посвятить себя актерской карьере. Правда на текущей момент в активе дочери голливудской звезды всего два кинопроекта. Также девушка принимала участие в реалити-шоу и работала на телевидении.

Другим источником материального достатка наследницы Дольфа Лундгрена стали съемки для модельных агентств и реклама модных брендов. Параллельно Ида развивает блог в социальных сетях, где делится с поклонниками свежими новостями. Сейчас на ее страницу подписаны более 200 человек.

Как выглядит старшая дочь легенды 90-х - в галерее "Рамблера".

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Стокгольм