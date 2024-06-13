Цискаридзе заявил, что спустя 50 лет о Волочковой снимут фильм

Артист балета Николай Цискаридзе считает, что о судьбе Анастасии Волочковой снимут фильм спустя 50-100 лет. Своим мнением хореограф поделился с телеканалом «Беларусь-1».

«Это был очень яркий взлет, и очень сложные дальше были преобразования. Просто опять мы все сталкиваемся с неудачами, каждый проходит это по-своему», — пояснил Цискаридзе.



Он добавил, что был свидетелем пути Анастасии Волочковой как танцовщицы. По словам артиста балета, именно он «выводил» знаменитость на сцену и был свидетелем многого, что происходило в жизни бывшей солистки Большого театра.

«Я наблюдал старение разных моих коллег, больших звезд, пока работал. И то, как они чудовищно пытались закончить. То, как у них проходил этот период. Потому попытался подойти к этому верно с психологической точки зрения», — рассказал Цискардзе.



Хореограф назвал артиста балета «скоропортящимся продуктом» и вспомнил, что наблюдал за тем, как его коллеги требовали себе спектакль, устраивая истерики.