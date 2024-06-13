Сбежавший из РФ Скриптонит продолжает зарабатывать на россиянах

Рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) продолжает зарабатывать в России несмотря на то, что уехал из страны после начала спецоперации на Украине. Как сообщает Telegram-канал Mash, его студия звукозаписи Musica36 до сих пор работает — в 2023 году ее доходы составили 26,3 млн рублей.

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В 2021 году компания «Музыка 36» заработала 48,8 млн рублей. Доходы тогда достигли 271,1 млн рублей, а расходы — 222,3 млн рублей. В феврале 2022 года Скриптонит уехал из страны и осудил действия РФ на Украине. Данных за этот год нет, однако студия заплатила 3,5 млн рублей налогов.

В 2023 году лейбл снова подал декларацию о доходах. Прибыль серьезно упала — всего 821 тысяча рублей при 26,3 млн рублей доходов и 25,6 млн рублей расходов. Кроме того, у Жалелова продолжает действовать индивидуальное предпринимательство в области искусств.

Как отметили представители крупных концертных агентств, сейчас Скриптонит находится в Казахстане, выпускает альбомы на русском, а также зарабатывает на стримингах. Вместе с тем он категорически отказывается выступать в РФ, даже на корпоративах и за удвоенную цену.