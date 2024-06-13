Настоящий Ultraviolence: как одно выступление чуть не разрушило карьеру Ланы Дель Рей

Вряд ли сейчас кто-то не согласится с тем, что Лана Дель Рей — одна из главных поп-звезд современности. Ее уникальный кинематографичный стиль и голос любят миллионы людей по всему миру, она — хедлайнер крупных фестивалей и желанное лицо в мире моды. Однако мало кто помнит, что в 2012-м карьера артистки трещала по швам после ее выступления на Saturday Night Life (1975-…), а ныне культовый альбом Ultraviolence (2014) мог и вовсе не выйти. В честь 10-летия пластинки рассказываем ее трагичную предысторию.

© Звук

Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant

Начнем с того, что вокруг творческого пути Ланы полно домыслов и мистификаций. Многие критики, журналисты и, конечно же, добросердечные пользователи интернета полагали, что на старте карьеры ей помог ее отец — успешный предприниматель с приличным состоянием Роберт Ингланд Грант — младший. За это артистке не раз доставалось, но на деле, если верить работавшему с ней владельцу лейбла 5 Points Дэвиду Нихтерну, история про поддержку отца-миллионера — полная чушь.

Лана стала подписанткой лейбла, когда еще училась в колледже, рассказал музыкант в интервью, опубликованном MTV. Тогда, по словам продюсера, она играла на маленькой акустической гитаре и производила впечатление «немного мрачной, но очень умной» молодой женщины. И пока она работала с лейблом, отец не давал ей денег ни на творчество, ни на жизнь.

План продюсера был прост: выпуск EP, альбом, а потом тур после окончания учебы певицы. Однако сбыться ему было не суждено, а дебютный полноформатник Ланы Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant (2010) исчез со стримингов вскоре после релиза, да так и не вернулся обратно.

© 5 Points

Доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной для сноса пластинки с платформ. Лана говорила о проблемах лейбла с финансированием промокампании, Нихтерн же настаивал на том, что Дель Рей и ее новый менеджер сами потребовали убрать альбом со всех возможных площадок. Он также был возмущен словами певицы о том, что якобы из-за лейбла ее карьера застыла на месте.

Продюсер отметил, что во время работы над дебютником у певицы были сложности с самоопределением. Она захотела выступать под псевдонимом Лана Дель Рей, отказавшись от своего уже приобретшего некоторую известность имени. Какое-то время после принятия решения артистка еще сомневалась в написании новообретенного псевдонима — Ray или Rey. Из-за этого, соответственно, возникли сложности и с продвижением альбома.

В итоге в интернете остался отпечаток той эпохи в виде фото и множества анрелизов артистки. Несмотря на обещания певицы и слухи о выпуске дебютника на радость давних поклонников, это чудо так и не произошло.

Зато после выхода Video Games на YouTube в 2011 году карьера Ланы начала свой стремительный взлет. Барокко-поп-баллада, кинематографичный, концентрировано американский видеоряд, а также томная певица с объемной укладкой и густо подведенными грустными глазами были тепло встречены как критиками, так и слушателями. Песню сочли новаторской, а образ Ланы, запечатленный веб-камерой, заложил основы эстетики Tumblr Girl. И все шло хорошо ровно до того момента, пока артистке не предложили выступить на телевидении.

Проклятие SNL

Сцена Saturday Night Life помнит не одно провальное выступление: чего стоит только конфуз Эшли Симпсон с заигравшим «плюсом» и странными танцами. В итоге артистка повела себя непрофессионально, просто сбежав за кулисы, о чем она позднее жалела.

В случае Ланы ситуация получилась куда неприятнее как минимум потому, что певица искренне считала, что у нее получилось хорошо выступить. Смотря записи шоу сейчас, конечно, возникает вопрос, зачем певица намеренно поет значительно ниже оригинальной мелодии и коверкает собственную манеру исполнения в Video Games и Blue Jeans. Однако это все еще не повод для масштабной травли и ненависти в адрес человека, впервые выступившего на ТВ.

Поверьте, комментарии под видео в стиле «Шакира вошла в чат» и «Когда я привожу кошку в спальню, а она пытается сбежать» — самые безобидные.

СМИ, сначала расхвалившие сингл Video Games, первыми же жестко прошлись по Лане. Например, в The New York Times написали, что она выглядела на сцене SNL «неуверенно, как ребенок, поющий любимые песни своей бабушки, одетый в бабушкину одежду». Телеведущий Брайан Уильямс из NBC и вовсе заявил, что «бруклинская хипстерша устроила одно из худших выступлений в истории SNL».

Прилетело Лане и от коллег по цеху. Актриса и певица Джульетт Льюис высказалась о выступлении Дель Рей.

«Ух ты, смотреть на эту „певицу“ на SNL — это все равно что наблюдать за 12-летними в их спальне, когда они притворяются, что поют и выступают», — процитировал артистку The Hollywood Reporter.



С Льюис согласились многие пользователи «Твиттера», однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы. Актер Дэниел Рэдклифф, который вел тот самый выпуск SNL, выразил сожаления по поводу такой реакции со стороны публики. По его мнению, выпады в адрес Ланы вышли далеко за рамки простой критики пения. Как сообщал MTV, артист также подчеркнул, что «ужасность» выступления была преувеличена.

Несмотря на случившееся, 27 января 2012-го Лана выпустила альбом Born to Die. Он получил смешанные отзывы от музыкальных критиков: одни называли артистку настоящей поп-звездой, а ее мелодии — «ласкающими слух», а другие ругали за шаблонность, фальшивость, нелепые тексты и «измученный» голос.

Тем не менее пластинка, в которой были смешаны барокко-поп, инди-поп, рок и трип-хоп, дебютировала со второй позиции в чарте Billboard 200, получила не одну платиновую сертификацию и вошла в историю поп-культуры как один из главных альбомов 2010-х. Любовь слушателей и поклонников все же взяла верх над хейтерами и музыкальными критиками, но, к сожалению, эта история не могла не отразиться на состоянии артистки.

Как позднее Лана рассказывала в интервью изданию Paris Match, она была глубоко несчастна из-за наплыва жестокой критики в свой адрес. Певица также признавалась, что не уверена, сможет ли справиться с этим когда-нибудь.

С 2012-го по 2014-й многие СМИ спекулировали на теме конца ее карьеры. Артистка не отвечала на вопросы о новом альбоме, из-за чего, по словам Ланы, часто это было неправильно понято и перефразировано в «Она больше не будет петь».

© Gilbert Flores/Getty Images

Однако в итоге певица все-таки выпустила пластинку под названием Ultraviolence, над которой работала вместе с Дэном Ауэрбахом из The Black Keys. Он привнес в работу атмосферу рока 50−60-х, что определенно только добавило ей красоты.

Альбом тепло приняли как критики, так и слушатели, пусть и не обошлось без хейта и обвинений в романтизации насилия и абьюзивных отношений. Вернувшуюся к творчеству Лану после кошмарной истории с SNL они уже не могли раздавить: своим новым альбомом она доказала не только окружающим, но и себе, что она талантливый автор и музыкант, которому определенно есть что сказать.

Как ни странно, то самое выступление на SNL хорошо состарилось: видео были переквалифицированы пользователями интернета из провальных в легендарные и по-доброму меметичные. До сих пор люди возвращаются к ним, чтобы поднять себе настроение, получить удовольствие от странного живого звука или увидеть своими глазами, что даже после больших неудач человек может достичь невероятных высот. Это ли не подтверждение того, что Лана — настоящая интернет-икона?

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