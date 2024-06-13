У Бари Алибасова выявили дизартрию

У продюсера Бари Алибасова нашли серьезное осложнение после инсульта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у Алибасова развилась дизартрия — нарушение, при котором речь становится невнятной. Основатель поп-группы «На-На» с трудом разговаривает и передвигается, жалуется на головокружения и проблемы с памятью. По словам сына продюсера, отец регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с внучкой.

77-летнего Бари Алибасова экстренно госпитализировали в феврале 2024 года. Врачам удалось купировать инсульт, и в марте Алибасова выписали из больницы. Сейчас он борется с последствиями инсульта.

Накануне супруга Алибасова Елена ответила на обвинения в корысти.