Лена Катина объяснила, почему не любит люксовые подарки

Певица Лена Катина призналась в беседе с «Пятым каналом», что не любит люксовые подарки из-за их непрактичности.

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Катина объяснила, что ее больше привлекают практичные подарки для дома и быта.

«В нашей семье роли распределяются так: Дима (Дмитрий Спиридонов — муж певицы, «Газета.Ru») — романтик, а я — прагматик просто до мозга костей», — рассказала артистка.



Спиридонов отметил, что артистка очень сильно не любит сюрпризы в виде драгоценностей и брендовых сумок.

«У нее либо обои, либо кафель, либо батареи купить», — поделился муж певицы.



Лена Катина вышла замуж за Спиридонова в 2022 году. Торжество прошло скромно: пара просто расписалась в МФЦ, а потом поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022 года стало известно о беременности певицы. 11 июля артистка родила сына. Мальчика назвали Демьяном.

Этот брак стал вторым для Катиной — она была женой словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. 22 мая 2015 года у них родился первенец, которого назвали Александром, а в 2019 году супруги развелись. Певица заявляла, что не препятствует общению бывшего мужа с ребенком.