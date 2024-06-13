Инстасамка отсудила у Ярушина более 2 млн рублей за свою песню

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) отсудила более 2 млн рублей у актера Стаса Ярушина за исполнение песни «За деньги да» в его шоу «МузLoft». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Конфликт начался в сентябре 2023 года. Тогда артистка Mia Boyka (Мария Бойко) пришла на шоу Ярушина, где вместе с музыкантами актера раскритиковала песню «За деньги да», в том числе ее музыкальную составляющая, а также вокальные данные Инстасамки. После этого Бойко сама исполнила композицию.

Зотеева не оценила подобной критики и потребовала публичных извинений. Когда их не последовало, директор певицы подал в суд на Ярушина за нарушение авторских прав и выиграл дело.

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Теперь актер должен выплатить Инстасамке 2 млн рублей за неправомерное использование музыкального произведения, еще 150 тысяч — за оплату юристов, еще 43,6 тысяч рублей — за оформление нотариального протокола, а также 39 тысяч рублей госпошлины. Кроме того, Ярушин должен будет удалить видео с исполнением песни со своего канала.