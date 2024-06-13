Катя Лель раскрыла страшную тайну о бывшем муже

Певица Катя Лель рассказала, что ее бывший муж Игорь Кузнецов домогался других девушек. Об этом она заявила на шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на НТВ — анонс новой передачи опубликовали на официальном сайте телеканала.

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По словам Лель, в ее семейной жизни с Кузнецовым все было не так гладко. Он регулярно домогался окружающих его женщин. Кроме того, экс-супруг страдал алкоголизмом.

«Кодировали много раз с его мамой. Если Эми хоть раз мне скажет, что папа был нетрезвый, общение прекратится», — сказала артистка.



Напомним, что Лель и Кузнецов развелись в прошлом году — их брак продлился почти 15 лет. В 2009 году у них родилась дочь Эмилия. Уже этом году певица заявила, что ждет скорой встречи с новым возлюбленным. В соцсетях она отмечала, что каждому человеку уготован тот, кто уже есть в его подсознании.