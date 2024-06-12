Стала известна причина обысков у брата Галкина*

Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина
Обыски в компании старшего брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) Дмитрия связаны с делом о хищении в Минобороны России. Об этом сообщает РБК.
Осведомленный источник издания, близкий к МВД, утверждает, что заинтересовавшая следователей организация занимается переоснащением бронетранспортеров (БТР).
"112": у старшего брата юмориста Максима Галкина прошли обыски
В компании изъяты носители информации и офисная техника. Также следственные мероприятия прошли в доме брата юмориста на Рублевском шоссе.
Ранее сообщалось, что компания Дмитрия Галкина задействована в производстве боеприпасов.
* внесен в реестр иноагентов