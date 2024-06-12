Светикова рассказала, что участникам «Фабрики звезд» предлагали спиртное

Светлана Светикова в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV рассказала, что в артистической среде чрезвычайно много алкоголя. Так, она с 12 лет выступала на концертах с Алексеем Глызиным и Александром Серовым. В гримерках артистов всегда присутствовали спиртные напитки.

Позднее, когда Светикова стала выпускницей «Фабрики звезд», алкоголь молодым артисткам приносили прямо на подносах, пишет СтарХит.

«Мы были маленькие, а нам ставят поднос, где стоят эти шотики. А мы не понимали еще, что такое алкоголь. Чего нам расслабляться, мы дети. Нам и так классно. Я думаю, они это делали, чтобы споить. Ну и еще там были такие мужчины, которые хотели поближе к девочкам подойти», — вспомнила Света



В дальнейшем употребление спиртного вошло в постоянный режим.

«Мне страшно вспомнить, что я делала. Доходило до того, что мне наливали коньяк или водку и говорили: „Выпей“, — чтобы быть сиплой, уставшей или какой-то еще, чтобы было больше сексапильности в голосе», — поделилась Светикова.



На всю страну Светлану Светикову прославила роль цыганки Эсмеральды в популярном мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Хотя и до этого девушка играла на сцене, пела и танцевала, но именно Эсмеральда сделала ее знаменитой, а еще проект «Фабрика звезд», в котором она принимала участие.