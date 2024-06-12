Милохин планирует стать актером и певцом

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года после того, как он ушел из шоу «Ледниковый период». Через год он сделал попытку вернуться, но уехал вновь, поскольку решил не идти на военную службу.

В последнее время тиктокер обосновался в Дубае. Он активно занялся боксом, тренируется и даже выиграл нокаутом в первом раунде свой первый боксерский бой в Дубае на турнире Alpha Fight Series.

Соперником 22-летнего Милохина был другой блогер — Аджмал Хан из Индии.

Однако Милохин планирует завоевать мир в ином амплуа, пишет

портал passion.ru. Он решил стать актером и певцом.

«Через десять лет, я уже, скорее всего, закончу с боксом. И уже буду сниматься в фильмах, делать крутые треки на весь мир», — заявил он.



Юноша вышел в стрим со своими поклонниками, где ему задали вопрос о возвращении на родину.