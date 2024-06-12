Поплавская объяснила, почему Ахеджакова перестала появляться на публике

Лия Ахеджакова в прошлом году уволилась из театра «Современник» по собственному желанию. Сейчас она практически не контактирует со СМИ и не появляется на светских мероприятиях.

Яна Поплавская заявила, что знает причину исчезновения актрисы из публичного пространства. Она предположила, что Лия Ахеджакова испугалась проверки МВД России на дискредитацию ВС РФ.

Ранее главное управление МВД России по Москве провело проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом, пишет absatz.media.

Ахеджакова тогда рассказала, что флаг ей подсунул какой-то человек вместе с букетом цветов.

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она «антинародная актриса». Она сама себе выкопала яму», — сказала Поплавская.



Ранее Ахеджакова неоднократно публично критиковала российские власти и выступала в поддержку Украины. В феврале 2023 года «Современник» снял с репертуара последний спектакль с Ахеджаковой. По словам актрисы, в театре ей объяснили, что были вынуждены это сделать, так как их «завалили гневными письмами».