Отправивший детей учиться за рубеж Киркоров высказался о любви к России

Филипп Киркоров на своей страничке в социальной сети поздравил соотечественников с Днем России. Филипп Бедросович выложил видеоролик с красивыми видами подмосковной природы. Певец на видео остановился на мостках у берега озера и произнес:

«Вот где такие места можно найти? Нигде! Только здесь, только в Подмосковье любимом, в России-матушке. Как же здесь красиво!»



Однако фолловеры нашли несоответствие в словах и делах поп-короля отечественной эстрады. Дело в том, что недавно Киркоров отправил своих детей, Аллу-Викторию и Мартина, учиться заграницу, пишет портал passion.ru.

К слову, у детей Киркорова есть личные телохранители, которые должны работать незаметно и не бросаться в глаза. Об этом рассказал сам Филипп на одной из московских премьер.