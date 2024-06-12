Певец Филипп Киркоров недавно отправил детей учиться за границу и накануне Дня России в одиночестве отправился на прогулку в ближайшее Подмосковье. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» остановился на берегу озера и восхитился природой.

«Вот где такие места можно найти? Нигде! Только здесь, только в Подмосковье любимом, в России-матушке. Как же здесь красиво», — сказал Киркоров в видеоролике, опубликованном в его блоге.



На кадрах запечатлено, как артист наблюдал за закатом, стоя на деревянном причале.

Для прогулки поп-король выбрал джинсы свободного кроя, серое поло и парку такого же оттенка. Образ он дополнил крупным аксессуаром с подвеской.

Таким образом певец поздравил соотечественников с Днем России. При этом пользователи Сети не поверили в искренность Киркорова и напомнили ему о наличии недвижимости за границей. Кроме того, поклонники раскритиковали певца за решение отправить детей учиться в другую страну.

«А что же детки твои не в России-матушке учатся? Ну вот здесь не надо лицемерия, Филипп», - отметили комментаторы.



Ранее Филипп Киркоров решился на очередные изменения во внешности. У него на ногах заметили новые татуировки. Некоторые пользователи Сети в шутку предположили, что это были колготки. Но большинство подписчиков отметили, что татуировки смотрятся несуразно на 57-летнем артисте.