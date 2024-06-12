Публика оценила наряд Бузовой на фестивале «Блогеры России»

В честь Дня России в Новосибирске проходит фестиваль «Блогеры России». Ольга Бузова выступила в рамках этого мероприятия в городском парке «Арена».

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После того, как поющая телеведущая на концерте в Уфе попала в эпицентр скандала из-за неподходящего, по мнению общественников, сценического наряда, это было ее первое выступление, информирует «Московский Комсомолец».

Бузова появилась перед зрителями в весьма скромном образе: на ней был легкий комбинезон черного цвета, достаточно закрытый.

Новосибирцы встретили артистку шквалом аплодисментов.

Со сцены певица заявила, что выходить замуж и рожать ребенка будет только в родной стране.

Помимо Ольги Бузовой, в Новосибирск также прибыли популярные блогеры: Анна Покров, Мухаммад Биттуев и Адель Вейгель.