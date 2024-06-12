Лобода рассказала о побеге от абьюзера

Певица Светлана Лобода рассказала об избиениях со стороны бывшего возлюбленного. Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале Тимура Балымбетова.

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Исполнительница хита «Твои глаза» Светлана Лобода призналась, что состояла в абьюзивных отношениях. По словам знаменитости, она не сразу заметила, что ее личные границы нарушают.

«Просто человек такой сильный, мощный, и у него столько манипуляций, что ты, пока ты не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься об этом», — рассказала она.



Когда дело дошло до рукоприкладства, Лобода поняла, что такие отношения ей не нужны.

«Это было лет, наверное, 15 назад, вот как раз до „Евровидения“ была такая история. Уйти спровоцировал случай, когда на меня подняли руку, я поняла, что не готова к этому», — вспомнила певица.



Ранее мы писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин назвал условие возвращения певицы Светланы Лободы в Россию.