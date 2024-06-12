Лобода рассказала о побеге от абьюзера

Светлана Лобода в интервью на YouTube-канале Тимура Балымбетова. призналась, что и в ее жизни был период, когда она столкнулась с абъюзом.

Певица объяснила, что проблему в отношениях можно сразу не заметить.

«Ты в этот момент даже не чувствуешь, что находишься в какой-то ловушке. Просто человек такой сильный, мощный, и у него столько манипуляций, что ты, пока ты не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься об этом», - отметила она.



Светлана смогла объективно оценить ситуацию лишь тогда, когда мужчина поднял на нее руку, пишет СтарХит.

«Это было лет, наверное, 15 назад, вот как раз до „Евровидения“ была такая история. Уйти спровоцировал случай, когда на меня подняли руку, я поняла, что не готова к этому, я не готова терпеть это, я просто ушла», — сказала Лобода.



После отъезда из России Светлана зарабатывает на зарубежных мероприятиях. Зрители обратили внимание на то, что концерты Светланы потеряли былую роскошь. Сейчас певица выступает без декораций, спецэффектов. Более того, по данным источника, у Светланы начались проблемы с голосом.