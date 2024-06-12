Муцениеце объяснила, почему игнорирует экстремальные шоу

Агата Муцениеце в «Честных буднях» на YouTube рассказала, что ни за что не станет участвовать в экстремальных реалити-шоу, таких как «Выжить в Дубае» или «Звезды в Африке». По ее словам, ей не раз предлагали такие проекты, однако она отказывалась и отказывается, пишет super.ru.

Агата объяснила свою позицию. Во-первых, она не готова где-то жить без элементарных условий и питаться непонятно чем.

Во-вторых, ей не хочется показать себя не с лучшей стороны.

«Я прямо сомневаюсь, если честно, очень не хочется оказаться тупой», — призналась звезда.



Ну и немаловажно – такие проекты длительны по времени, Агата не может оставить детей и работу.

23 мая стало известно, что Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав