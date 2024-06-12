Рианна заявила, что «готова вернуться в студию» для работы над альбомом

Поп-певица Рианна вновь не дала четкого ответа на вопрос, какой будет ее девятая пластинка, и когда мы сможем ее послушать. На мероприятии в честь выхода в продажу линейки продуктов для волос Fenty Hair артистка призналась, что шла к этому дольше, чем к чему-либо другому в своей жизни.

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Затем Рианна поправила саму себя, вспомнив, что работает над девятым лонгплеем уже больше восьми лет, и что пока что именно он — ее самый долгий проект. В этот раз она призналась, что «узнает многие вещи по-новому» и начинает с самого начала. Это, впрочем, не значит, что она не станет использовать уже существующие наработки. Рианна заверила, что сейчас «готова вернуться в студию», цитирует NME.

Ранее певица говорила, что выпустит новую музыку лишь тогда, когда будет уверена, что песни изображают ее творческую эволюцию. Еще до этого артистка признавалась, что у нее нет новых песен, но есть «много визуальных идей». Иными словами, ничего конкретного о ее новой пластинке неизвестно.

Последний полноформатник Рианны ANTI вышел почти десять лет назад — в 2016 году. С тех пор артистка стала матерью двух сыновей и миллиардершей. Добиться внушительного капитала она смогла благодаря своему бренду, производящему косметику и нижнее белье.

В 2023-м певица также побила рекорд по количеству просмотров матча Суперкубка. Ее выступление в перерыве собрало у экранов свыше 121 миллиона человек по всему миру.