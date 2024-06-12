Жигунов высказался о матери Анастасии Заворотнюк

В жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и актера Сергея Жигунова был период, когда судьба сводила их вместе. Они работали в одном комедийном проекте под названием «Моя прекрасная няня», а также после попробовали построить романтические отношения. И, хотя, ничего не вышло, зрители рады были видеть, что роман экранных героев ненадолго воплотился в реальность. Сергей также прекрасно относился к маме Насти Заворотнюк, которая также является профессионалом в области актерского искусства.

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Портал «КИНОАФИША» замечает, что однажды Валентина Борисовна попала на экраны именно благодаря стараниям Сергея. Он предложил ей сняться в сериале «Завещание ночи». Артист тогда утверждал, что маме Насти просто необходимо участвовать в телевизионных проектах, ведь она этого достойна.

«Впервые увидел Настину маму в качестве артистки в съемках из домашнего архива. Совершенно напрасно, что ее не снимают в кино. Рядом с Валиной фамилией любому режиссеру запросто можно сделать блестящую карьеру», — приводит указанный ресурс слова Жигунова в рамках старого интервью. Увы, но с кино у мамы Анастасии так и не сложилось.



Когда она переехала в особняк дочери, решила посвятить себя дому, маленькой внучке и бытовым хлопотам, чтобы позвонить Насте и ее супругу Петру уделять все внимание карьере.