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«Ментов вызывали»: Григорьев-Апполонов заявил, что фанатки угрожали его жене

Российский певец и участник популярного музыкального коллектива «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что любовь его поклонниц порой выходила за крайности. Артист сообщил, что фанатки однажды даже угрожали его супруге.

«Ментов вызывали»: Григорьев-Апполонов заявил, что фанатки угрожали его жене
© РИА Новости

Певец пояснил, что во время одного из гастрольных туров ему позвонила взволнованная жена. Женщина пожаловалась ему на то, что поклонница угрожала ей ножом и ломилась в дверь. Григорьев-Апполонов тогда настоял, чтобы его супруга вызвала полицейских.

— Ментов вызывали. И грозились фанатки, и кричали вслед. Это все было. Ужас был. Был кошмар, — заявил в интервью Voice исполнитель.

Осень прошлого года всемирно известная певица Дженнифер Лопес буквально отогнала от своего мужа и артиста Бена Аффлека его фанатку. Все произошло на вечеринке в Лос-Анджелесе, покидая которую артистка садилась в автомобиль, в то время как ее супруга подозвала поклонница. В этот момент исполнительница сразу пресекла попытки девушки подойти к актеру и выкрикнула фразу «А ну, назад, стерва!».

Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес