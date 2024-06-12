«Ментов вызывали»: Григорьев-Апполонов заявил, что фанатки угрожали его жене

Российский певец и участник популярного музыкального коллектива «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что любовь его поклонниц порой выходила за крайности. Артист сообщил, что фанатки однажды даже угрожали его супруге.

Певец пояснил, что во время одного из гастрольных туров ему позвонила взволнованная жена. Женщина пожаловалась ему на то, что поклонница угрожала ей ножом и ломилась в дверь. Григорьев-Апполонов тогда настоял, чтобы его супруга вызвала полицейских.

— Ментов вызывали. И грозились фанатки, и кричали вслед. Это все было. Ужас был. Был кошмар, — заявил в интервью Voice исполнитель.



Осень прошлого года всемирно известная певица Дженнифер Лопес буквально отогнала от своего мужа и артиста Бена Аффлека его фанатку. Все произошло на вечеринке в Лос-Анджелесе, покидая которую артистка садилась в автомобиль, в то время как ее супруга подозвала поклонница. В этот момент исполнительница сразу пресекла попытки девушки подойти к актеру и выкрикнула фразу «А ну, назад, стерва!».