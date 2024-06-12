Надя Ручка рассказала о взаимоотношениях с коллегами из «Блестящих»

Надя Ручка на тематическом гала-ужине в ресторане Madison рассказала журналистам, что не сдружилась ни с одной из участниц группы «Блестящие», куда ее пригласили на временный проект.

«Честно говоря, мои подруги близкие, они не из «Блестящих». Их очень мало, и они не в «Блестящих». В «Блестящих» достаточно надежных девочек», — сказала солистка.



Участница группы постоянно общаются, но в основном по деловым вопросам, пишут news.ru.

«Я сейчас вернулась, меня позвали на годик-два, поэтому мы каждый день общаемся и каждый день списываемся. Потому что это гастроли, какие-то вопросы по костюмам, сейчас впереди премия музыкальная, тоже постоянно на связи, — объяснила Надежда.



Ручка присоединилась к группе "Блестящие" в 2004 году после ухода певицы Жанны Фриске. В 2016-м артистка начала развивать сольную карьеру. В 2022-м она вернулась в коллектив