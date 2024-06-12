Группа Metallica станет следующим хедлайнером Fortnite Festival

Культовая трэш-метал-группа Metallica станет хедлайнером Fortnite Festival в новом сезоне, который стартует 13 июня. Согласно официальной информации, каждый из участников коллектива будет добавлен в игру в нескольких вариациях.

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Помимо этого, контент, связанный с Metallica, появится в нескольких дополнениях Fortnite — в частности, в гоночной игре Rocket Racing и локации Loot Island. Как сообщает GameRant, на этом список не ограничивается. Больше деталей будет доступно игрокам, которые приобретут пропуск для сезона.

Как и предыдущие хедлайнеры, Metallica дадут в игре полноценный концерт, на котором сыграют шесть своих хитов. Ожидается, что одним из них будет Master Of Puppets — композиция была добавлена в интерфейс Fortnite еще в 2022 году.

Напомним, что ранее хедлайнерами игры в разные года становились в основном поп-музыканты — Леди Гага, Билли Айлиш и The Weeknd. Зимой 2023-го частью Fortnite Festival стал Эминем, но его выступление прошло с техническими трудностями.